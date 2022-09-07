ФИБА опубликовала картинку с Сабонисами, козлом и яблоней

ФИБА опубликовала картинку с форвардом сборной Литвы Домантасом Сабонисом, его легендарным отцом , козлом и яблоней.

«Яблоко от яблони недалеко падает», – говорится в сообщении.

Вчера Домантас помог Литве одержать первую победу на Евробаскете-2022. В матче против Венгрии (87:64) он набрал 19 очков, сделал 8 подборов и 4 передачи.

Арвидас Сабонис является олимпийским чемпионом в составе сборной СССР и считается одним из лучших центровых в истории европейского баскетбола.

Goat с английского переводится как козел. Аббревиатура GOAT расшифровывается как Greatest Of All Time (Величайший на все времена).

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