ФИБА опубликовала картинку с Сабонисами, козлом и яблоней

ФИБА опубликовала картинку с форвардом сборной Литвы Домантасом Сабонисом, его легендарным отцом Арвидасом Сабонисом, козлом и яблоней.
«Яблоко от яблони недалеко падает», – говорится в сообщении.
Вчера Домантас помог Литве одержать первую победу на Евробаскете-2022. В матче против Венгрии (87:64) он набрал 19 очков, сделал 8 подборов и 4 передачи.
Арвидас Сабонис является олимпийским чемпионом в составе сборной СССР и считается одним из лучших центровых в истории европейского баскетбола.
Goat с английского переводится как козел. Аббревиатура GOAT расшифровывается как Greatest Of All Time (Величайший на все времена).
Михайлюк вывел Украину в плей-офф, Муса переиграл Дончича, лучший бомбардир тянет Болгарию. На Евробаскете-22 можно следить не только за звездами