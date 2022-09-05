Джей Ар Смит: «Джордан сказал, что у меня была хорошая карьера, но не великая»

Двукратный чемпион НБА Джей Ар Смит вспомнил о том, как проходило его состязание с легендарным на поле для гольфа.

По словам Смита, Джордан «уделал» его во втором раунде, используя при этом знаменитый трешток, как делал это на баскетбольных площадках.

«Мы сделали ставки. Я решил удвоить одну из своих ставок. Джордан такой: «Так, так, так, хорошо, хорошо». Я ему: «Воу-воу-воу, сотни, не тысячи. Сотни». Он отвечает: «Нет, нет, нет. Я знаю, о чем ты говоришь. Я знаю, что ты имеешь в виду». И потом он совершил этот удар, сделал это аккуратно и неброско. Мне оставалось лишь сказать: «Да уж, неплохо». Он произнес: «У тебя была хорошая карьера, но не великая. Хорошая, но ее нельзя назвать выдающейся», – рассказал Смит.

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