Джей Ар Смит: «НБА закрыла мне путь в лигу. В черном списке и другие игроки»

Теги Джо Джонсон Кливленд Джей Ар Смит Лейкерс Джамал Кроуфорд НБА Ник Янг Айзейя Томас 1989 Баскетбол

Защитник Джей Ар Смит уверен в том, что НБА не хочет видеть его в своих рядах.

36-летний Смит не играл в НБА с 2020 года, когда в составе «Лейкерс» выиграл второй в карьере чемпионский перстень.

«НБА закрыла мне путь в лигу. Я на сто процентов уверен в этом.

Любой может выйти и подтвердить вам это. Это факт. В лиге 30 команд. Давайте оценим ребят в составах, которые занимают позиции с четвертой по пятнадцатую. Просто с четвертой по пятнадцатую. Назовите мне человека, который лучше меня.

Несколько менеджеров связывались со мной, интересовались, почему я все еще не в лиге.

В черном списке и другие игроки. Такая же история с Джо Джонсоном, Джамалом Кроуфордом, Ником Янгом и Айзейей Томасом», – заявил Смит.

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