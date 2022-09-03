Джей Ар Смит: «НБА закрыла мне путь в лигу. В черном списке и другие игроки»

Защитник Джей Ар Смит уверен в том, что НБА не хочет видеть его в своих рядах.
36-летний Смит не играл в НБА с 2020 года, когда в составе «Лейкерс» выиграл второй в карьере чемпионский перстень.
«НБА закрыла мне путь в лигу. Я на сто процентов уверен в этом.
Любой может выйти и подтвердить вам это. Это факт. В лиге 30 команд. Давайте оценим ребят в составах, которые занимают позиции с четвертой по пятнадцатую. Просто с четвертой по пятнадцатую. Назовите мне человека, который лучше меня.
Несколько менеджеров связывались со мной, интересовались, почему я все еще не в лиге.
В черном списке и другие игроки. Такая же история с Джо Джонсоном, Джамалом Кроуфордом, Ником Янгом и Айзейей Томасом», – заявил Смит.
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