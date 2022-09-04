Кайри Ирвинг: «Меня часто критиковали за странные поступки»

Разыгрывающий рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в последние несколько лет.

«Не могу рассказать за пять или десять минут о том, через что я прошел. Я не использую это как багаж, который мне нравится носить с собой, но такова моя история. Я часто подвергался критике за то, что совершал странные поступки как публично, так и за кулисами», – признался Кайри.

В прошлом сезоне Ирвинга критиковали за отказ от вакцинации. Разыгрывающий пропустил большую часть домашних матчей «Нетс» из-за ковидных ограничений в Нью-Йорке.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство