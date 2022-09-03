Шакил О’Нил: «Я конфликтовал с Алонзо Моурнингом, а потом он перешел в «Хит», и мне пришлось извиниться»

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт ’Нил рассказал о взаимоотношениях с прославленным центровым .

«У меня был конфликт с Алонзо Моурнингом. А потом, когда он перешел в «Хит», мне пришлось поговорить с ним и извиниться. Я сказал: «Знаешь, Алонзо, я был лицемером. Никогда бы не подумал, что ты такой классный», – признался Шак.

О’Нил и Моурнинг вместе выступали за с 2005 по 2008 год. В сезоне-2005/06 команда стала чемпионом .

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