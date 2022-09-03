Остин Ривз и Томас Брайант впечатляюще смотрятся на летних тренировках

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз и центровой команды Томас Брайант наиболее впечатляют специалистов во время летних тренировок команды.
Как сообщает журналист The Athletic Джован Буха, Брайант возвращает подвижность и скорость после перенесенной в 2021 году операции в связи с разрывом крестообразной связки.
Отмечается, что Ривз прибавил несколько килограммов (нынешний вес – 95) и хорошо поработал над 3-очковым броском.
Ранее сообщалось, что «Лейкерс» планируют перевести Ривза в стартовую пятерку.
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