Остин Ривз и Томас Брайант впечатляюще смотрятся на летних тренировках

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Защитник «Лейкерс» Остин Ривз и центровой команды Томас Брайант наиболее впечатляют специалистов во время летних тренировок команды.

Как сообщает журналист The Athletic Джован Буха, Брайант возвращает подвижность и скорость после перенесенной в 2021 году операции в связи с разрывом крестообразной связки.

Отмечается, что Ривз прибавил несколько килограммов (нынешний вес – 95) и хорошо поработал над 3-очковым броском.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» планируют перевести Ривза в стартовую пятерку.

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