Тренер НБА: «Остин Ривз хочет остаться в «Лейкерс» и рассчитывает на повышение зарплаты»

Тренер НБА поделился обсуждаемыми в лиге слухами о защитнике .

«Остин Ривз действительно хорош, он лучше, чем я думал. Это разносторонний игрок. Он хорошо защищается против игрока с мячом один на один. Он делает правильные вещи в атаке. Он находит способы влиять на игру и помогает команде в мелочах.

Из всего, что мне довелось узнать, Ривз, очевидно, хотел бы остаться в Лос-Анджелесе и получить прибавку к зарплате, «Лейкерс» тоже заинтересованы в продолжении сотрудничества», – сказал тренер.

24-летний Ривз в дебютном для себя сезоне НБА набирал 7,3 очка, 3,2 подбора и 1,8 передачи в среднем за игру. В следующем году он станет ограниченно свободным агентом.

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