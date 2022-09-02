NBA 2K представила обложку с Джей Коулом и трейлер режима «Моя карьера»

Компания 2K представила альтернативный вариант обложки нового симулятора NBA 2K23 под названием «DREAMER Cover Edition», на которой изображен известный хип-хоп исполнитель .

Обладатель премии Грэмми также появляется в сюжетной линии игры режима «Моя карьера». Обложка с музыкантом будет доступна только для консольных версий игры следующего поколения на PS5 и Xbox Series X.

2K также выпустила новый сюжетный трейлер режима «Моя карьера».

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