Женская НБА. 1/2 финала. «Чикаго» выиграл у «Коннектикута», «Лас-Вегас» был сильнее «Сиэтла»

Сегодня продолжились полуфинальные серии плей-офф женской НБА.

дома обыграл «Коннектикут», «Лас-Вегас» на своей площадке был сильнее .

Женская НБА

Плей-офф

1/2 финала (до трех побед)

Вторые матчи

ЧИКАГО – КОННЕКТИКУТ – 85:77 (24:14, 23:18, 18:16, 20:29)

ЧИКАГО: Паркер (22), Меессеман (14), Куигли (13).

КОННЕКТИКУТ: Д. Джонс (23 + 7 подборов), Хидеман (14), Б. Джонс (7 + 7 подборов).

1 сентября. 3:00

Счет в серии – 1-1

Лас-Вегас – Сиэтл – 78:73 (16:23, 20:13, 24:16, 18:21)

ЛАС-ВЕГАС: Уилсон (33 + 13 подборов), Грэй (19 + 7 подборов + 7 передач), Плам (18).

СИЭТЛ: Стюарт (32 + 7 подборов), Чарльз (17 + 9 подборов), Толбот (6 + 8 подборов).

1 сентября. 5:00

Счет в серии – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Руна» теперь и в женской в Суперлиге. Что нужно знать о новом проекте клуба?