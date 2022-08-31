«Ульм» подписал Мэтта Мобли на год

Немецкий подписал контракт с атакующим защитником Мэттом Мобли (27 лет, 193 см) на сезон-2022/23.

Прошлый сезон Мобли провел в испанской Сарагосе. Его показатели составили 10,3 очка, 3 подбора, 2,5 передачи и 1 перехват в среднем за матч.

Американский баскетболист уже выступал в чемпионате Германии. В сезоне-2020/21 он провел 27 матчей за «Франкфурт» и стал вторым среди лучших бомбардиров лиги с 20 очками за игру.

«Ульм» продолжит участвовать в Еврокубке в следующем сезоне.

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