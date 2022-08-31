У «Орландо» появился новый тренировочный центр

«Мэджик» открыли новый тренировочный комплекс Advent Health в , сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Сооружение включает в себя две баскетбольные площадки, тренажерный зал, бассейны для физиотерапии, научно-спортивные лаборатории и лаунж-зоны, а также рабочее пространство для фронт-офиса и тренерского штаба.

Благодаря сотрудничеству с медицинской компанией Advent Health, в центре будут доступны услуги реабилитации, диагностической визуализации для спортсменов профессионального и любительского уровня.

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