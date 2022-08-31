Сборная Нидерландов объявила состав на Евробаскет-2022

Главный тренер сборной Нидерландов Маурицио Бускалья назвал 12 игроков, которые примут участие в Евробаскете-2022.

Нидерланды будут играть в группе D в Праге вместе с Чехией, Сербией, Израилем, Польшей и Финляндией.

Состав сборной Нидерландов:

Янник Франке (ПАОК), Мэтт Хаармс («Скайлайнерс»), Шейн Хэмминк («Хирос Ден Босх»), Уорти де Йонг («Лейден»), Мохамед Херрази («Хирос Ден Босх»), Харлон Клоф («Порту»), Джесси Эдвардс (Университет Сиракьюз), Олаф Шафтенар («Гронинген»), Руланд Шафтенар («Корунья»), Хито Кок («Хирос Ден Босх»), Леон Уильямс («Гронинген»), Ки ван дер Вурст де Врис («Остенде»).

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