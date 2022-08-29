Стал известен состав сборной Болгарии на Евробаскет-2022

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Сборная Болгарии назвала 12 игроков, которые будут представлять страну на чемпионате Европы 2022 года. Болгария возвращается на турнир впервые после 2011 года.

Болгария сыграет в группе А в Тбилиси вместе с Грузией, Испанией, Турцией, Черногорией и Бельгией.

Состав сборной Болгарии:

Александар Везенков, Александар Янев, Алекс Симеонов, Деян Карамфилов, Димитар Димитров, Ди Бост, Эмил Стойлов, Иван Алипиев, Павлин Иванов, Станимир Маринов, Чавдар Костов.

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