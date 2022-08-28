ЧЕ-2022. Девушки (U16). Франция завоевала золото, обыграв в овертайме Испанию в финале

В субботу, 27 августа, в Португалии завершился чемпионат Европы среди девушек до 16 лет.

В финале француженки одержали победу над испанками в овертайме. В матче за третье место хорватки были сильнее хозяек турнира.

Чемпионат Европы

Девушки (U16)

Матозиньюш, Португалия

Плей-офф

Матч за 3-е место

Португалия – Хорватия – 58:72 (15:31, 12:12, 21:17, 10:12)

ПОРТУГАЛИЯ: Назарио (19).

ХОРВАТИЯ: Билич (22 + 9 подборов), Вальчич (11 + 7 подборов + 7 передач).

Финал

Франция – Испания – 65:61 ОТ (16:14, 12:14, 14:17, 14:11, 9:5)

ФРАНЦИЯ: Коллин (15), Англома (14 + 7 подборов).

ИСПАНИЯ: Каррион (22 + 4 перехвата), Круз (14).

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