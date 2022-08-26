Ненад Димитриевич – о победном броске со своей половины: «Возможно, мне немного повезло»

Разыгрывающий сборной Северной Македонии и казанского УНИКСа Ненад Димитриевич прокомментировал победу над Данией (73:70) в рамках предквалификации чемпионата Европы 2025 года и свой победный мяч под сирену.

«Потрясающая игра и важная выездная победа. Мы знали, что для успеха нужно сохранять концентрацию и действовать сплоченно в трудные моменты.

Что почувствовал после трехочкового попадания с сиреной? В первую очередь, радость от победы команды. Возможно, мне немного повезло в решающем броске.

В воскресенье нас ждет тяжелый матч против сборной Словакии. Нам следует оставаться сосредоточенными и защитить домашнюю площадку», – передает слова македонца официальный сайт УНИКСа.

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