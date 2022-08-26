УНИКС подпишет Энтони Брауна

подпишет контракт с американским форвардом Энтони Брауном (29 лет, 201 см), сообщает инсайдер Sportando Эмилиано Карча.

Прошлый сезон игрок начинал в турецком «Бурсаспоре», но уже в октябре перешел в . В 15 матчах чемпионата Израиля Браун набирал в среднем 15,3 очка, 5,7 подбора и 2,6 передачи.

На счету американца 41 матч в НБА за «Лейкерс», «Новый Орлеан», «Орландо» и «Миннесоту».

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