Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер восстановился от травмы лодыжки и принял участие в отборочном матче чемпионата мира-2023 против команды Швеции (67:50).

Игрок провел на паркете около 25 минут, набрав 12 очков и сделав 3 передачи.

Шредер травмировал лодыжку в товарищеском матче против Чехии, но поехал в Стокгольм отдельно от остальной команды и получил разрешение врачей незадолго до матча.

28 августа Германия примет на своей площадке Словению.

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