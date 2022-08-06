«Лейкерс» хотят получить Кэма Реддиша в обмене Уэстбрука

Форвард может стать игроком «Лейкерс» в нынешнее межсезонье.

По информации обозревателя HoopsHype Майкла Скотто, «Лейкерс», «Никс» и «Джаз» недавно обсуждали крупный трехсторонний обмен с участием и .

Также Скотто отмечает, что заинтересованы в приобретении Реддиша в рамках этой сделки. Калифорнийцы уже пытались выменять Кэмерона перед дедлайном в феврале и по-прежнему хотят осуществить переход.

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