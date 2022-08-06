«Лейкерс» хотят получить Кэма Реддиша в обмене Уэстбрука

Форвард «Нью-Йорка» Кэмерон Реддиш может стать игроком «Лейкерс» в нынешнее межсезонье.
По информации обозревателя HoopsHype Майкла Скотто, «Лейкерс», «Никс» и «Джаз» недавно обсуждали крупный трехсторонний обмен с участием Расселла Уэстбрука и Донована Митчелла.
Также Скотто отмечает, что «Лейкерс» заинтересованы в приобретении Реддиша в рамках этой сделки. Калифорнийцы уже пытались выменять Кэмерона перед дедлайном в феврале и по-прежнему хотят осуществить переход.
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