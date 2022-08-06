«Лейкерс» хотят получить Кэма Реддиша в обмене Уэстбрука

Теги возможные переходы Лейкерс Нью-Йорк НБА Юта Расселл Уэстбрук Донован Митчелл Кэмерон Реддиш Баскетбол

Форвард «Нью-Йорка» Кэмерон Реддиш может стать игроком «Лейкерс» в нынешнее межсезонье.

По информации обозревателя HoopsHype Майкла Скотто, «Лейкерс», «Никс» и «Джаз» недавно обсуждали крупный трехсторонний обмен с участием Расселла Уэстбрука и Донована Митчелла.

Также Скотто отмечает, что «Лейкерс» заинтересованы в приобретении Реддиша в рамках этой сделки. Калифорнийцы уже пытались выменять Кэмерона перед дедлайном в феврале и по-прежнему хотят осуществить переход.

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные