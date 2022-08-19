Бронни Джеймс получил предложение от университета Мемфис

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Защитник школьной команды Сьерра-Каньон Бронни Джеймс, сын суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса, получил предложение от университета Мемфис, сообщает On3.

Южно-Калифорнийский университет (USC) также предлагает Бронни стипендию. Известно, что университеты Огайо Стэйт и Орегон также активно пытаются заполучить 17-летнего защитника. Сообщалось, что Орегон является фаворитом.

Университеты Северная Каролина A&T и Северная Каролина Сентрал сделали предложение Леброну Джеймсу-младшему еще в 2020 году.

Это правда, что Леброн продлился с «Лейкерс» до 2023 года, потому что хочет сыграть с сыном в одной команде?

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