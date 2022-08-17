Леброн Джеймс: «Когда Бронни выберет университет, вы услышите это от него»

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Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал слухи о том, что его сын Леброн Джеймс-младший собирается поступать в Университет Орегона.

«Он еще не провел ни одной встречи и получил всего несколько звонков от тренеров и университетов. Когда Бронни сделает свой выбор, вы услышите это от него», – написал Леброн на своей странице в Twitter.

В настоящее время Бронни вместе с младшим братом Брайсом проводят матчи в Европе за команду «Калифорния Клаб» в рамках AxeEuroTour.

Это правда, что Леброн продлился с «Лейкерс» до 2023 года, потому что хочет сыграть с сыном в одной команде?

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