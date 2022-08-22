Руководитель клуба НБА: «Лейкерс» стоит обменять Энтони Дэвиса на Зака Лавина»

Руководитель одного из клубов Западной конференции считает, что форвард может оказаться в в будущем.

«Это могло бы произойти в том случае, если бы Дэвис отправился туда, куда хочет. А больше всего он хотел бы оказаться в Чикаго. Некоторые не хотят играть в родном городе, но я думаю, что Эй Ди приветствовал бы такой переход. Он говорил об этом ранее.

Не факт, что сделка произойдет. Они ведь не пытались обменять его. Но это может быть что-то простое. Например, вместо Эй Ди. Оба отправятся туда, где они действительно хотят быть. Нужно подождать до января, но такая сделка целесообразна, если Эй Ди захочет сменить команду», – сказал функционер.

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