Иван Новчич: «Уиллис добавит «Локомотиву-Кубань» опыта и энтузиазма»

Генеральный менеджер «Локомотива-Кубань» Иван Новчич прокомментировал подписание контракта с бывшим тяжелым форвардом «Енисея» .

«Я рад объявить, что клуб подписал очередного новичка, это американский форвард Даррлин Уиллис. Безусловно, он добавит нашей команде опыта и энтузиазма и будет играть важную роль.

Мы приветствуем Даррлина в Локосемье, и я надеюсь, он полностью оправдает наши ожидания!» – сказал Новчич.

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