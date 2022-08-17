Родион Куруц близок к переходу в «Бетис»

Латвийский тяжелый форвард Родион Куруц (24 года, 206 см) близок к переходу в испанский «Бетис», сообщает инсайдер Sportando Эмилиано Карча.
Бывший игрок НБА провел минувший сезон за белградский «Партизан». В 14 матчах Адриатической лиги форвард набирал 5,3 очка, 2,1 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру, в Еврокубке – 3,1 очка и 2,1 подбора.
До этого Куруц провел три года в США, выступая в НБА и G-лиге.
Рыбалка, путешествия и баскетбол со звездами НБА. Как игроки Единой лиги проводят межсезонье