Родион Куруц близок к переходу в «Бетис»

Латвийский тяжелый форвард (24 года, 206 см) близок к переходу в испанский , сообщает инсайдер Sportando Эмилиано Карча.

Бывший игрок НБА провел минувший сезон за белградский . В 14 матчах Адриатической лиги форвард набирал 5,3 очка, 2,1 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру, в Еврокубке – 3,1 очка и 2,1 подбора.

До этого Куруц провел три года в США, выступая в НБА и G-лиге.

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