Джален Харрис отбыл дисквалификацию за нарушение антинаркотических правил и может вернуться в НБА

удовлетворила заявку Джалена Харриса (24 года, 196) на восстановление права выступать в лиге.

Прошлым летом разыгрывающий был дисквалифицирован на год за нарушение правил антидопинговой программы.

Харрис был выбран под 59-м номером драфта-2020 и провел в НБА 13 матчей, набирая в среднем 7,4 очка при реализации 47,2% из-за дуги.

В сезон-2021/22 Джален выступал за . Его показатели в чемпионате Италии составили 13,8 очка, 3 подбора и 2 передачи в среднем за игру.

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