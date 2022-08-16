Джален Харрис отбыл дисквалификацию за нарушение антинаркотических правил и может вернуться в НБА

Теги Торонто НБА чемпионат Италии Ваноли Кремона Джален Харрис Баскетбол

НБА удовлетворила заявку Джалена Харриса (24 года, 196) на восстановление права выступать в лиге.

Прошлым летом разыгрывающий был дисквалифицирован на год за нарушение правил антидопинговой программы.

Харрис был выбран «Торонто» под 59-м номером драфта-2020 и провел в НБА 13 матчей, набирая в среднем 7,4 очка при реализации 47,2% из-за дуги.

В сезон-2021/22 Джален выступал за «Ваноли Кремону». Его показатели в чемпионате Италии составили 13,8 очка, 3 подбора и 2 передачи в среднем за игру.

Оружейный барон, хакеры-миллионеры и киллер. На кого могут обменять Бриттни Грайнер

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные