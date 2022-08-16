Луи Датоме получит отдых и не сыграет с Францией

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Форвард «Милана» Луиджи Датоме (34 года, 203 см) не сыграет за сборную Италии в товарищеском матче против сборной Франции.

Как сообщил главный тренер итальянской команды Джанмарко Поцекко, ветерану будет предоставлен отдых, так как он чувствует легкую усталость.

В минувшем сезоне Датоме провел 23 матча в Евролиге и 33 матча в чемпионате Италии. В Евролиге он набирал в среднем 7,2 очка при реализации 37,7% из-за дуги.

Сборная Италии продолжает подготовку к Евробаскету-2022. На групповом этапе команда сыграет с Грецией, Хорватией, Великобританией, Украиной и Эстонией.

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