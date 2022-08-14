Литва во 2-й раз стала победителем женского Евробаскета-U18

Сборная Литвы стала победителем чемпионата Европы-2022 среди девушек в возрасте до 18 лет.

В финальном матче литовская команда сумела одолеть Испанию со счетом 78:75.

Самым результативным игроком в составе Литвы стала 16-летняя Юсте Йоците. В ее активе 28 очков, 9 подборов, 7 передач и 3 перехвата.

Для литовской сборной это вторая победа на Евробаскете-U18 в истории. Впервые это случилось в 2008 году.

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