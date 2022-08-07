Баскетболистка сборной Великобритании сравняла счет броском с центра площадки и забила победный баззер после перехвата

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Игрок сборной Великобритании Фатмата Джанне стала автором невероятных действий в концовке матча юниорского Евробаскета-2022 (U18) против Исландии (71:69).

Британские девушки уступали три очка за 9,8 секунды до окончания встречи. Джанне получила передачу в центре площадки и сходу совершила точный бросок.

В следующем эпизоде Фатмата перехватила мяч и реализовала лей-ап под сирену, который принес ее команде победу.

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