Иссуф Санон перейдет в «Прометей»

Теги переходы Еврокубок НБА Вашингтон драфт НБА сборная Украины Днепр Украинская баскетбольная лига Иссуф Санон Прометей Баскетбол

Разыгрывающий сборной Украины Иссуф Санон (22 года, 193 см) продолжит карьеру в «Прометее», пишет инсайдер Лука Д’Алессандро.

Санон был выбран «Вашингтоном» под общим 44-м номером на драфте НБА 2018 года. Последние три сезона он играл в основном за «Днепр».

В прошлом сезоне чемпионата Украины Иссуф набирал 13,4 очка, 3,2 передачи и 2,7 подбора в среднем за матч.

«Прометей» примет участие в следующем розыгрыше Еврокубка.

Получил имя от японского адмирала, одолжил его легенде НБА – вслед за Расселлом умер и тот, кто уступил ему место в «Бостоне»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные