Иссуф Санон перейдет в «Прометей»

Разыгрывающий сборной Украины Иссуф Санон (22 года, 193 см) продолжит карьеру в , пишет инсайдер Лука Д’Алессандро.

Санон был выбран под общим 44-м номером на драфте НБА 2018 года. Последние три сезона он играл в основном за .

В прошлом сезоне чемпионата Украины Иссуф набирал 13,4 очка, 3,2 передачи и 2,7 подбора в среднем за матч.

«Прометей» примет участие в следующем розыгрыше Еврокубка.

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