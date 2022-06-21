«Уорриорз» подорожали в 12 раз с 2010 года

Стоимость «Голден Стэйт» значительно увеличилась за последние 12 лет после прихода новых владельцев.

В 2010 году Джо Лэйкоб и Питер Губер выкупили клуб за рекордную на тот момент сумму – 450 миллионов долларов. В данный момент «Уорриорз» оцениваются в 5,6 миллиарда долларов.

За последние 12 лет команда четыре раза становилась чемпионом (2015, 2017, 2018, 2022) и еще дважды уступала в финальной серии.

Кроме того, в 2019 году «Уорриорз» переехали из Окленда в Сан-Франциско и стали проводить матчи на новой арене .

«Голден Стэйт» эпично отметил четвертый титул: на козу надели майку Карри, Томпсон завалил девушку, а Грин обложил хейтеров факами

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы