Месси – самый высокооплачиваемый спортсмен мира по версии Forbes, Роналду – 2-й, Неймар – 3-й

Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Первое место в списке занял нападающий «Барселоны» . Совокупный доход аргентинца с июня 2018-го по июнь 2019 года оценивается в 127 миллионов долларов.

Форвард «Ювентуса» (109 миллионов) расположился на втором месте, третий – нападающий Неймар (105 миллионов).

1. Лионель Месси ( ) – 127 миллионов долларов

2. Криштиану Роналду («Ювентус») – 109

3. («ПСЖ») – 105

4. Сауль Альварес (бокс) – 94

5. Роджер Федерер (теннис) – 93,4

6. Расселл Уилсон («Сиэтл», американский футбол) – 89,5

7. Аарон Роджерс («Грин-Бэй», американский футбол) – 89,3

8. Леброн Джеймс («Лейкерс», баскетбол) – 89

9. Стефен Карри («Голден Стэйт», баскетбол) – 79,8

10. Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт», баскетбол) – 65,4

44. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 33

46. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») – 32,5

53. Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед») – 30,8

55. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 30,6

57. Месут Озил («Арсенал») – 30,2

66. Оскар («Шанхай Теллэйс») – 29

75. Антуан Гризманн («Атлетико») – 27,7

79. Гарет Бэйл («Реал») – 27,1

98. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 25,1