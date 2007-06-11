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    Месси – самый высокооплачиваемый спортсмен мира по версии Forbes, Роналду – 2-й, Неймар – 3-й

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    Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. 

    Первое место в списке занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Совокупный доход аргентинца с июня 2018-го по июнь 2019 года оценивается в 127 миллионов долларов.

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (109 миллионов) расположился на втором месте, третий – нападающий «ПСЖ» Неймар (105 миллионов). 

    1. Лионель Месси («Барселона») – 127 миллионов долларов

    2. Криштиану Роналду («Ювентус») – 109

    3. Неймар («ПСЖ») – 105

    4. Сауль Альварес (бокс) – 94

    5. Роджер Федерер (теннис) – 93,4

    6. Расселл Уилсон («Сиэтл», американский футбол) – 89,5

    7. Аарон Роджерс («Грин-Бэй», американский футбол) – 89,3

    8. Леброн Джеймс («Лейкерс», баскетбол) – 89

    9. Стефен Карри («Голден Стэйт», баскетбол) – 79,8

    10. Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт», баскетбол) – 65,4

    44. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 33

    46. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») – 32,5

    53. Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед») – 30,8

    55. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 30,6

    57. Месут Озил («Арсенал») – 30,2

    66. Оскар («Шанхай Теллэйс») – 29

    75. Антуан Гризманн («Атлетико») – 27,7

    79. Гарет Бэйл («Реал») – 27,1

    98. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 25,1

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