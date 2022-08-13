Ричард Джефферсон: «Леброн не входит в список величайших игроков «Лейкерс»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон не считает звездного форварда одним из лучших игроков в истории клуба.

«Леброн сделал недостаточно для того, чтобы попасть в список величайших игроков «Лейкерс». Он провел там четыре сезона. Два раза они не выходили в плей-офф. Один раз они проиграли в первом раунде. И только одна победа в чемпионате», – заявил Джефферсон.

В 2020 году Джеймс привел «Лейкерс» к 17-му титулу в истории клуба. Калифорнийцы сравнялись по этому показателю с .

В НБА вывели из обращения «6» во всех клубах – в память о Билле Расселле. Зачем? А Леброну придется менять номер?