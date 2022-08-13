Ричард Джефферсон: «Леброн не входит в список величайших игроков «Лейкерс»

Теги Бостон Леброн Джеймс Лейкерс Ричард Джефферсон НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон не считает звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса одним из лучших игроков в истории клуба.

«Леброн сделал недостаточно для того, чтобы попасть в список величайших игроков «Лейкерс». Он провел там четыре сезона. Два раза они не выходили в плей-офф. Один раз они проиграли в первом раунде. И только одна победа в чемпионате», – заявил Джефферсон.

В 2020 году Джеймс привел «Лейкерс» к 17-му титулу в истории клуба. Калифорнийцы сравнялись по этому показателю с «Бостоном».

В НБА вывели из обращения «6» во всех клубах – в память о Билле Расселле. Зачем? А Леброну придется менять номер?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные