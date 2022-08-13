Ричард Джефферсон: «Лейкерс» не последняя команда в карьере Леброна»

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Чемпион НБА в составе «Кавальерс», эксперт ESPN Ричард Джефферсон выразил мнение, что 37-летний лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс до завершения карьеры совершит еще один переход в другую команду.

«Мое мнение таково, что «Лейкерс» не последняя команда в карьере Леброна.

Я не знаю, куда он перейдет. Возвращение в «Кливленд»? Я только делюсь своими ожиданиями, и они таковы, что в его карьере будет еще одна команда», – сказал Джефферсон.

Действующий контракт Джеймса истекает в 2023 году. 4-кратный чемпион НБА много раз говорил, что мечтает сыграть за одну команды со старшим сыном Бронни.

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