НБА выделит 20 млн долларов на поддержку чернокожих детей

Фонд НБА объявил о старте новой программы грантовой поддержки некоммерческим организациям.

Данная программа направлена на улучшение экономических возможностей чернокожих детей.

Гранты смогут получить 13 новых некоммерческих организаций, а также 27 сообществ, которые уже принимали участие в программах фонда. Общая сумма грантов составит 20 миллионов долларов.

Фонд НБА существует два года. За это время лига поддержала 168 организаций на общую сумму 63 миллиона долларов.

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