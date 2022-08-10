Снуп Догг подарил Стефу Карри цепь Death Row

Теги Голден Стэйт НБА видео Стефен Карри музыка Баскетбол

Известный рэп-исполнитель Снуп Догг посетил детский баскетбольный лагерь разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри.

Во время визита музыкант подарил Стефу золотую цепь с символикой Death Row Records.

Death Row – легендарный звукозаписывающий лейбл, основанный в 1991 году. В разное время с ним работали 2Pac, The Outlawz, Dr. Dre, Nate Dogg и другие известные исполнители.

В феврале этого года Снуп Догг выкупил права на Death Row и стал владельцем лейбла.

«Я настолько умен, что меня зовут Тимом Данканом». Спорим, рэперы разбираются в НБА лучше вас?

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