Снуп Догг подарил Стефу Карри цепь Death Row

Известный рэп-исполнитель Снуп Догг посетил детский баскетбольный лагерь разыгрывающего Стефена Карри.

Во время визита музыкант подарил Стефу золотую цепь с символикой Death Row Records.

Death Row – легендарный звукозаписывающий лейбл, основанный в 1991 году. В разное время с ним работали 2Pac, The Outlawz, Dr. Dre, Nate Dogg и другие известные исполнители.

В феврале этого года Снуп Догг выкупил права на Death Row и стал владельцем лейбла.

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