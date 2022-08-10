Кевин Хертер: «Кингз» голодны до побед»

Новобранец заявил, что его команда рассчитывает выйти в плей-офф в следующем сезоне.

«Любая деталь важна. Все начинается с фронт-офиса и тренерского штаба. Игроки впитывают их идеи, а затем стараются выложиться на площадке. Первое, что я услышал после обмена, – это то, как давно команда не выходила в плей-офф. Здесь все голодны до побед», – заявил Хертер.

В последний раз «Кингз» принимали участие в плей-офф в 2006 году.

Хертер перешел в команду этим летом в результате обмена из «Атланты». В прошлом сезоне он набирал 12,1 очка, 3,4 подбора и 2,7 передачи в среднем за матч.

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