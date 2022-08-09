Уэстбрук лайкнул твит, в котором «Лейкерс» критикуют за несправедливое отношение к нему

Разыгрывающий лайкнул твит, в котором калифорнийский клуб критикуют за несправедливое отношение к баскетболисту.

В сообщении приводится статистика Уэстбрука в последних десяти матчах регулярного чемпионата (22,2 очка, 7,4 подбора, 7,1 передачи, 52% с игры, 41,5% из-за дуги).

«Несмотря на все травмы и перестановки в составе, а также неправильное его использование, Броди начал обретать ритм. И они хотят обменять его?» – говорится в твите.

Уэстбрук все лето фигурирует в слухам о возможном обмене. Считается, что «Лейкерс» хотят избавиться от 33-летнего игрока.

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