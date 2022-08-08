Крис Маллин представил новый комплект формы «Уорриорз», который отсылает к эпохе Run TMC

Легендарный игрок «Голден Стэйт» представил новый комплект формы команды на сезон-22/23 из серии Classic Edition, который отсылает к знаменитой эпохе Run TMC.

«Уорриорз» Run TMC ассоциируются с тренером Доном Нельсоном и трио Маллин – Тим Хардуэй – Митч Ричмонд. В начале 90-х эта команда играла в быстрый и результативный баскетбол, который пользовался популярностью у болельщиков.

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы

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