Янис Стрелниекс близок к переходу в АЕК

Греческий АЕК успешно ведет переговоры о контракте с разыгрывающим Янисом Стрелниексом (32 года, 191 см), пишет инсайдер Sportando Эмилиано Карчия.

Латвийский баскетболист известен выступлением за (2019-2021) и (2017-2019).

В минувшем сезоне Стрелниекс провел 20 матчей за в , набирая в среднем 6,4 очка, 2 передачи и 1,9 подбора.

АЕК примет участие в следующем розыгрыше чемпионов.

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