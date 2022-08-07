Янис Стрелниекс близок к переходу в АЕК

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Греческий АЕК успешно ведет переговоры о контракте с разыгрывающим Янисом Стрелниексом (32 года, 191 см), пишет инсайдер Sportando Эмилиано Карчия.

Латвийский баскетболист известен выступлением за ЦСКА (2019-2021) и «Олимпиакос» (2017-2019).

В минувшем сезоне Стрелниекс провел 20 матчей за «Жальгирис» в Евролиге, набирая в среднем 6,4 очка, 2 передачи и 1,9 подбора.

АЕК примет участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

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