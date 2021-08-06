«Локомотив-Кубань» подписал двукратного чемпиона НБА Куинна Кука

объявил о переходе в команду двукратного чемпиона НБА Куинна Кука (28 лет, 185 см).

Соглашение с американским разыгрывающим заключено до конца сезона-2021/22.

Профессиональная карьера Куинна стартовала в сезоне-2015/16 в G-лиге в составе «Кантон Чардж», фарм-клубе «Кливленда». В феврале 2017 года он дебютировал в НБА в «Далласе», а заканчивал сезон уже в «Новом Орлеане».

Затем Кук перебрался в «Голден Стейт», с которым завоевал свой первый титул чемпиона НБА. Второй перстень получил в 2020 году в составе «Лейкерс». Прошлый сезон начал в Лос-Анджелесе, но заканчивал в «Кливленде».

Всего в НБА Кук провел 188 матчей со средней статистикой 6,4 очка, 1,7 подбора и 1,6 передачи за игру. Показатель реализации 3-очковых бросков – 40,8%.

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