ЧЕ-2022. Юноши (U18). В финале Турция сразится с Испанией, Словения встретится с Сербией в матче за «бронзу»

Сегодня в турецком Измире пройдут решающие матчи чемпионата Европы среди юношей до 18 лет.

В финале Турция сразится с Испанией. В матче за третье место Словения встретится с Сербией.

Чемпионат Европы

Юноши (U18)

Измир, Турция

Плей-офф

Финал

Турция – Испания

6 августа. 20:30

Матч за 3-е место

Словения – Сербия

6 августа. 18:15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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