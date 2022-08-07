ЧЕ-2022. Юноши (U18). В финале Турция сразится с Испанией, Словения встретится с Сербией в матче за «бронзу»

Сегодня в турецком Измире пройдут решающие матчи чемпионата Европы среди юношей до 18 лет.
В финале Турция сразится с Испанией. В матче за третье место Словения встретится с Сербией.
Юноши (U18)
Измир, Турция
Плей-офф
Финал
Турция – Испания
6 августа. 20:30
Матч за 3-е место
Словения – Сербия
6 августа. 18:15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Десять изменений, которые сделают «Миннесоту» контендером
Смит – «большой» Клэй, Исон – Кавай, Вашингтон – лучшая версия Марио Чалмерса? Разбираем новичков «Рокетс»