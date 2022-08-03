ЧЕ-2022. Юноши (U18). 1/8 финала. Франция – Германия, Италия встретится с Грецией и другие матчи

Сегодня в турецком Измире стартует плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 18 лет.
На стадии 1/8 финала Франция играет с Германией, а Италия встретится с Грецией.
Юноши (U18)
Измир, Турция
Плей-офф
1/8 финала
Франция – Германия
3 августа. 13:45
Сербия – Черногория
3 августа. 13:45
Израиль – Польша
3 августа. 16:00
Словения – Хорватия
3 августа. 16:00
Италия – Греция
3 августа. 18:15
Литва – Чехия
3 августа. 18:15
Испания – Северная Македония
3 августа. 20:30
Турция – Великобритания
3 августа. 20:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Наследие Билла Расселла – не только рекорд по трофеям. Он изменил НБА и задал стандарт будущим звездам: высокие, быстрые, темнокожие