ЧЕ-2022. Юноши (U18). 1/8 финала. Франция – Германия, Италия встретится с Грецией и другие матчи

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Сегодня в турецком Измире стартует плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 18 лет.

На стадии 1/8 финала Франция играет с Германией, а Италия встретится с Грецией.

Чемпионат Европы

Юноши (U18)

Измир, Турция

Плей-офф

1/8 финала

Франция – Германия

3 августа. 13:45

Сербия – Черногория

3 августа. 13:45

Израиль – Польша

3 августа. 16:00

Словения – Хорватия

3 августа. 16:00

Италия – Греция

3 августа. 18:15

Литва – Чехия

3 августа. 18:15

Испания – Северная Македония

3 августа. 20:30

Турция – Великобритания

3 августа. 20:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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