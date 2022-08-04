ЧЕ-2022. Юноши (U18). 1/4 финала. Израиль – Сербия, Испания сыграет с Италией и другие матчи

Сегодня в турецком Измире продолжится плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 18 лет.

На стадии 1/4 финала Израиль встретится с Сербией, Испания сыграет с Италией.

Чемпионат Европы

Юноши (U18)

Измир, Турция

Плей-офф

1/4 финала

ФРАНЦИЯ – Словения

4 августа. 13:45

Израиль – Сербия

4 августа. 16:00

Испания – Италия

4 августа. 18:15

Турция – Литва

4 августа. 20:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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