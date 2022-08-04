ЧЕ-2022. Юноши (U18). 1/4 финала. Израиль – Сербия, Испания сыграет с Италией и другие матчи

Сегодня в турецком Измире продолжится плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 18 лет.
На стадии 1/4 финала Израиль встретится с Сербией, Испания сыграет с Италией.
Юноши (U18)
Измир, Турция
Плей-офф
1/4 финала
ФРАНЦИЯ – Словения
4 августа. 13:45
Израиль – Сербия
4 августа. 16:00
Испания – Италия
4 августа. 18:15
Турция – Литва
4 августа. 20:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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