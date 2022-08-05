Площадку, на которой Алекс Карузо играл в школьные годы, назвали в честь чемпиона НБА

Баскетбольную площадку, на которой защитник «Буллс» играл в школьные годы, назвали в честь чемпиона НБА 2020 года.

Карузо вырос в Колледж-Стейшен, штат Техас. В городе прошла церемония в честь Алекса, он получил памятный диплом.

«Мы с вами в парке, где находится площадка, на которой я играл с четвертого по девятый классы. Город решил отдать мне должное», – отметил Карузо.

Наследие Билла Расселла – не только рекорд по трофеям. Он изменил НБА и задал стандарт будущим звездам: высокие, быстрые, темнокожие