Дарвину Хэму разрешили перевести Уэстбрука в запас (The Athletic)

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм получит больше полномочий при работе со звездным разыгрывающим , чем его предшественник .

Как сообщает журналист The Athletic Джован Буха, специалисту разрешили удерживать игрока на скамейке запасных на любом отрезке матча в соответствии со своим видением.

Отмечается, что в результате перестановок Уэстбрук может потерять место в стартовом составе команды.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века