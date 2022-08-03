Дарвину Хэму разрешили перевести Уэстбрука в запас (The Athletic)

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм получит больше полномочий при работе со звездным разыгрывающим Расселлом Уэстбруком, чем его предшественник Фрэнк Вогель.
Как сообщает журналист The Athletic Джован Буха, специалисту разрешили удерживать игрока на скамейке запасных на любом отрезке матча в соответствии со своим видением.
Отмечается, что в результате перестановок Уэстбрук может потерять место в стартовом составе команды.
Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века