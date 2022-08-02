Дэвид Робинсон: «Билл Расселл был самым влиятельным амбассадором НБА»

Легендарный центровой отдал должное самому титулованному игроку в истории НБА Биллу Расселлу, который ушел из жизни в возрасте 88 лет.

«Билл Рассел был самым влиятельным амбассадором НБА. Я очень уважал его и пытался опираться на фундамент, заложенный им и его поколением игроков. Спасибо, Билл, за то, что вел нас вперед и устанавливал для нас планку так высоко», – написал Робинсон в твиттере.

Расселл 11 раз становился чемпионом в составе в качестве игрока и дважды брал титул с этой командой в качестве главного тренера.

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