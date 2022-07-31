ЧЕ-2022. Юноши (U18). Турция – Испания, Греция сыграет с Сербией и другие матчи

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Сегодня в турецком Измире продолжается групповой этап чемпионата Европы среди юношей до 18 лет.

Турция сыграет с Испанией, Греция встретится с Сербией.

Чемпионат Европы

Юноши (U18)

Измир, Турция

Групповой этап

Группа A

Северная Македония – Франция – 47:104 (15:39, 6:25, 8:25, 18:15)

СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ: Башоски (12), Бошалески (6), Шошкик (6)

ФРАНЦИЯ: Кулибали (19 + 5 перехватов), Сиссоко (14 + 6 подборов + 4 перехвата), Рупер (13 + 4 перехвата), Дзелья-Диакено (11 + 6 подборов), Перрин (10 + 5 подборов)

30 июля. 13:45

Великобритания – Израиль

30 июля. 16:00

Положение команд: Франция – 2-0, Израиль – 1-0, Великобритания – 0-1, Северная Македония – 0-2.

Группа B

Германия – Польша

30 июля. 18:15

Турция – Испания

30 июля. 20:30

Положение команд: Испания – 1-0, Турция – 1-0, Польша – 0-1, Германия – 0-1.

Группа C

Словения – Чехия – 68:58 (18:7, 28:23, 10:13, 12:15)

СЛОВЕНИЯ: Жемлич (12 + 8 подборов + 5 передач), Кочевар (11), Жулич (11), Осойник (10 + 11 подборов + 3 перехвата)

ЧЕХИЯ: Свобода (11), Лукеш (10), Нечаш (9 + 9 подборов + 5 передач)

30 июля. 13:45

Греция – Сербия

30 июля. 20:30

Положение команд: Сербия – 1-0, Греция – 1-0, Чехия – 0-1, Словения – 0-1.

Группа D

Италия – Литва

30 июля. 16:00

Черногория – Хорватия

30 июля. 18:15

Положение команд: Литва – 1-0, Италия – 1-0, Хорватия – 0-1, Черногория – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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