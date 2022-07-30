ЧЕ-2022. Юноши (U18). Сербия – Словения, Испания сыграет с Германией и другие матчи

Сегодня в турецком Измире стартовал групповой этап чемпионата Европы среди юношей до 18 лет.
Сербия против Словении, Испания сыграет с Германией.
Юноши (U18)
Измир, Турция
Групповой этап
Группа A
Франция – Великобритания
30 июля. 13:45
Израиль – Северная Македония
30 июля. 16:00
Положение команд: Израиль – 0-0, Франция – 0-0, Северная Македония – 0-0, Великобритания – 0-0.
Группа B
Испания – Германия
30 июля. 18:15
Польша – Турция
30 июля. 20:30
Положение команд: Испания – 0-0, Польша – 0-0, Турция – 0-0, Германия – 0-0.
Группа C
Сербия – Словения
30 июля. 13:45
Чехия – Греция
30 июля. 16:00
Положение команд: Сербия – 0-0, Чехия – 0-0, Греция – 0-0, Словения – 0-0.
Группа D
Литва – Черногория
30 июля. 18:15
Хорватия – Италия
30 июля. 20:30
Положение команд: Литва – 0-0, Хорватия – 0-0, Италия – 0-0, Черногория – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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