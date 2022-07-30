ЧЕ-2022. Юноши (U18). Сербия – Словения, Испания сыграет с Германией и другие матчи

Сегодня в турецком Измире стартовал групповой этап чемпионата Европы среди юношей до 18 лет.

Сербия против Словении, Испания сыграет с Германией.

Чемпионат Европы

Юноши (U18)

Измир, Турция

Групповой этап

Группа A

Франция – Великобритания

30 июля. 13:45

Израиль – Северная Македония

30 июля. 16:00

Положение команд: Израиль – 0-0, Франция – 0-0, Северная Македония – 0-0, Великобритания – 0-0.

Группа B

Испания – Германия

30 июля. 18:15

Польша – Турция

30 июля. 20:30

Положение команд: Испания – 0-0, Польша – 0-0, Турция – 0-0, Германия – 0-0.

Группа C

Сербия – Словения

30 июля. 13:45

Чехия – Греция

30 июля. 16:00

Положение команд: Сербия – 0-0, Чехия – 0-0, Греция – 0-0, Словения – 0-0.

Группа D

Литва – Черногория

30 июля. 18:15

Хорватия – Италия

30 июля. 20:30

Положение команд: Литва – 0-0, Хорватия – 0-0, Италия – 0-0, Черногория – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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