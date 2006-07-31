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ЧЕ-2018. Юноши (U18). 1/8 финала. Россия обыграла Германию и вышла в четвертьфинал, Испания победила Латвию и другие матчи

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Сборная России обыграла команду Германии (76:65) и вышла в 1/4 финала чемпионата Европы среди юношей до 18 лет.

В четвертьфинале россияне встретятся с Испанией.

Чемпионат Европы

Юноши (U18)

Плей-офф

1/8 финала

Испания – Латвия – 87:52 (18:18, 32:10, 23:8, 14:16)

31 июля. 14.30

Турция – Италия – 67:55 (7:11, 15:10, 24:14, 21:20)

31 июля. 14.30

Франция – Хорватия – 62:53 (18:13, 8:15, 12:13, 24:12)

31 июля. 16.45

Россия – Германия – 76:65 (21:9, 14:24, 22:13, 19:19)

РОССИЯ: Гафуров (15 + 8 подборов), Руженцев (15), Кадошников (10 + 7 подборов), Лахин (9 + 10 подборов), Походяев (9).

ГЕРМАНИЯ: Вагнер (14 + 6 подборов), Самаре (11).

31 июля. 16.45

Черногория – Великобритания – 62:77 (14:17, 10:25, 17:17, 21:18)

31 июля. 19.00

Сербия – Литва – 54:56 (16:20, 11:16, 2:12, 25:8)

31 июля. 19.00

Греция – Финляндия

31 июля. 21.15

Голландия – Словения

31 июля. 21.15 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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