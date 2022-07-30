Игроки НБА посмеялись над Донованом Митчеллом из-за промахов во время символических бросков

Защитник «Юты» совершил несколько символических бросков по кольцу, которое было прикреплено к «баскетбольному автобусу».

Митчелл отправил мяч в цель с третьей попытки, что привело к шуткам со стороны некоторых коллег.

«Что-то пошло не так», – написал .

«За что он получает все эти деньги?» – .

«Явно занижает свою рыночную ценность, чтобы «Никс» было проще провести обмен», – прокомментировал видео пользователь твиттера Brandon.

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