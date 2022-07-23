Эрик Паскалл – Доновану Митчеллу: «Ты теперь моя девушка?»

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Форвард «Юты» Эрик Паскалл подколол одноклубника Донована Митчелла в твиттере.

«Почему ты пишешь в твиттере, но не отвечаешь на звонки?» – возмутился Донован под одним из постов Паскалла.

«Ты теперь моя девушка?» – ответил Эрик.

Игроки вместе росли в одном из районов Нью-Йорка и поддерживают дружеские отношения на протяжении долгого времени.

Согласно многочисленным слухам, «Джаз» рассматривают варианты обмена Митчелла в нынешнее межсезонье.

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