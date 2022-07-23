Эрик Паскалл – Доновану Митчеллу: «Ты теперь моя девушка?»

Форвард «Юты» подколол одноклубника в твиттере.

«Почему ты пишешь в твиттере, но не отвечаешь на звонки?» – возмутился Донован под одним из постов Паскалла.

«Ты теперь моя девушка?» – ответил Эрик.

Игроки вместе росли в одном из районов Нью-Йорка и поддерживают дружеские отношения на протяжении долгого времени.

Согласно многочисленным слухам, «Джаз» рассматривают варианты обмена Митчелла в нынешнее межсезонье.

Йокич и Сильвер на пути в «Зал Славы НБА» и другие обновления проекта «Зал Славы НБА» в блоге «Зал Славы НБА» (он про «Зал Славы НБА»)